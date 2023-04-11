"Юра, мы работаем": Работники Восточного и Байконура отправили в небо послание к Гагарину

Сотрудники двух космодромов провели масштабную акцию в преддверии Дня космонавтики. Работники Восточного и Байконура с шарами цветов флага России выстроились в форме огромной надписи "Юра, мы работаем", а затем отпустили их, отправив послание к Гагарину в небо.

Акция в преддверии Дня космонавтики. Видео © Telegram / "Космодромы России"

"Подвиг первого человека в космосе до сих пор вдохновляет специалистов космических центров "Восточный" и "Южный" на самоотверженную работу в интересах космической отрасли России!" — подчёркивается в телеграм-канале "Космодромы России".

Как известно, 12 апреля отмечается День космонавтики. 62 года назад советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли. Полёт продлился 108 минут.