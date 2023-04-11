"Юра, мы работаем": Работники Восточного и Байконура отправили в небо послание к Гагарину
Работники Восточного и Байконура провели акцию в преддверии Дня космонавтики
Акция в преддверии Дня космонавтики. Обложка © Telegram / "Космодромы России"
Сотрудники двух космодромов провели масштабную акцию в преддверии Дня космонавтики. Работники Восточного и Байконура с шарами цветов флага России выстроились в форме огромной надписи "Юра, мы работаем", а затем отпустили их, отправив послание к Гагарину в небо.
Акция в преддверии Дня космонавтики. Видео © Telegram / "Космодромы России"
"Подвиг первого человека в космосе до сих пор вдохновляет специалистов космических центров "Восточный" и "Южный" на самоотверженную работу в интересах космической отрасли России!" — подчёркивается в телеграм-канале "Космодромы России".
Как известно, 12 апреля отмечается День космонавтики. 62 года назад советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли. Полёт продлился 108 минут.
Ранее Государственный архив в годовщину гибели Гагарина впервые опубликовал фото с места катастрофы. Снимки были сделаны 28 марта 1968 года недалеко от деревни Новосёлово во Владимирской области.