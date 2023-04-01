Луна, другой самолёт или стопка водки: Из-за чего погиб Юрий Гагарин 27 марта 1968 года погиб первый космонавт Юрий Гагарин. Несмотря на тщательное расследование катастрофы, до сих пор нет ответа, что привело к гибели первого человека в космосе и его коллеги – пилота. 31 марта, 23:40 6216 6216 Коллаж © LIFE. Фото © РИА Новости/Юрий Абрамочкин/ Wikipedia

После своего полёта в космос Гагарин на протяжении нескольких лет путешествовал по всему свету в качестве своеобразного "космического дипломата". Без преувеличения, исторический прорыв человека в космос привёл к бешеной популярности советского космонавта. Его хотели видеть везде, он объехал все социалистические и почти все капиталистические страны, всюду его встречали толпы народа, а первые лица государства приглашали на торжественные приёмы. Гагарин, весьма харизматичный и улыбчивый, располагал к себе людей и внёс определённый вклад в некоторое улучшение имиджа СССР в мире.

Гагарина вскоре вся эта общественная и политическая нагрузка стала несколько утомлять. Ему снова захотелось в космос. Он слетал всего на полтора часа, а следовавшие за ним космонавты из первого отряда летали уже на гораздо большее время, да к тому же некоторые из них выходили в открытый космос. Словом, выполняли куда более сложные задачи.

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Гагарин стал упрашивать Королёва допустить его к полётам. В итоге, несмотря на сопротивление высшего политического руководства, которое не хотело рисковать главной советской звездой, Гагарина включили в программу подготовки космонавтов на новых кораблях "Союз". Новая серия пилотируемых космических кораблей должна была прийти на смену первому "Востоку" и слишком ненадёжному "Восходу".

Первый пилотируемый полёт нового корабля состоялся уже через год после смерти Королёва, в 1967 году. Пилотом космического корабля был назначен опытный Владимир Комаров, который в 1964 году уже удачно слетал на "Восходе". Его дублёром был заявлен Юрий Гагарин. Однако при возвращении на землю произошла трагедия, которая фактически закрыла Гагарину путь в космос.

Владимир Комаров (на первом плане). Фото © РИА Новости/Александр Моклецов

Сам полёт прошёл нормально, проблемы начались при возвращении на землю. Отказала парашютная система, купол парашюта спускаемого аппарата, в котором находился Комаров, не раскрылся, и капсула на полной скорости врезалась в землю. Гибель Комарова стала шоком для всех, и не только в СССР. Конечно, все понимали, что работа космонавта очень рискованна, но Комаров был первым на тот момент в истории космонавтом, погибшим в ходе полёта.

Гибель Гагарина

Разумеется, после такого руководство и слышать не хотело о том, чтобы подвергнуть Гагарина риску на ненадёжном космическом аппарате и вторично отправить его в космос. Он входил в программу подготовки "лунных пилотов", которые должны были первыми достичь Луны и выиграть и этот этап космической гонки для СССР. Однако из-за ненадёжности техники ни одного пилотируемого запуска к Луне СССР так и не сделал. А к тому моменту, как удалось достичь приемлемого уровня надёжности техники, американцы уже высадились на Луне и советская программа была свёрнута. Это произошло уже через год после гибели космонавта № 1.

Поняв, что трагедия с "Союзом" сделала маловероятным его повторное попадание в космос, во всяком случае, в ближайшем времени, Гагарин решил вернуться к лётной практике и сумел добиться разрешения на восстановление квалификации лётчика-истребителя. Гагарин не летал уже несколько лет, начальство боялось за него, поэтому одному ему летать не доверяли, учитывая долгий перерыв в его лётной практике. Ему поручили совершить 20 тренировочных вылетов в паре с опытным инструктором, прежде чем дать разрешение на самостоятельный полёт.

Командир полётов космонавтов инженер-полковник Владимир Серёгин разбирает учебные полёты. Фото © РИА Новости/Александр Моклецов

Гагарин совершил уже 18 полётов, 27 марта должен был совершить 19-й. Напарником космонавта был один из лучших и опытнейших лётчиков-инструкторов в стране Владимир Серёгин — ветеран войны, летавший на легендарном штурмовике Ил-2 и заслуживший звезду Героя Советского Союза в 1945 году. Серёгин считался лучшим в стране испытателем самолётов МиГ-15. С Гагариным они летали на учебно-тренировочном МиГ-15УТИ. Самолёт был уже далеко не новый, но прекрасно изученный, что должно было обеспечить низкую вероятность возникновения неприятных инцидентов.

Юрий Гагарин (в центре). Фото © РИА Новости/И. Снегирев

В 10:18 утра лётчики взлетели с подмосковного аэродрома в Щёлкове. Погода была плохая, тем не менее полёт состоялся, хотя и в укороченном формате. Через 13 минут после вылета Гагарин вышел на связь и доложил, что учебное задание выполнено и они возвращаются на аэродром. После этого на связь лётчики уже не выходили. На земле сильно занервничали, когда самолёт не вернулся на базу. Когда, согласно расчётам специалистов, у самолёта должно было закончиться топливо, организовали поисковую операцию. На поиски пропавших пилотов ушло около трёх часов. В 14:50 поисковый вертолёт обнаружил во Владимирской области обломки самолёта. Но как же получилось, что Гагарин, уцелевший при опаснейшем полёте в космос, погиб во время простейшего тренировочного вылета, да ещё и с опытнейшим коллегой?

Расследование

В момент последнего контакта ничто не свидетельствовало о том, что произошла какая-то нештатная ситуация. Голос Гагарина был абсолютно спокойным. А между тем менее чем через минуту МиГ столкнулся с землёй.

Учебные самолёты не были оснащены т.н. чёрными ящиками, поэтому комиссии, расследовавшей катастрофу, не удалось узнать, что же произошло в воздухе в эту минуту. По результатам математических расчётов, лабораторных экспериментов и моделирований ситуации, комиссия пришла к выводу, что самолёт свалился в штопор. Он сделал несколько витков, после чего пилотам удалось взять под контроль управление самолётом, несмотря на серьёзные перегрузки, и начать выравнивать его положение. Однако им не хватило запаса высоты. В условиях облачности пилоты ориентировались на данные высотомера. Однако при резком снижении высоты его данные слегка запаздывают за реальностью. И при резком снижении разница между реальной высотой и той, которую показывает прибор, может достигать нескольких сотен метров.

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Кроме того, из-за сильной облачности лётчики не имели возможности оценить рельеф местности. Это тоже оказалось немаловажным фактором, поскольку местность была холмистая, с возвышениями, что дополнительно "крало" у них несколько десятков метров.

Сразу же после попадания в штопор пилоты имели возможность катапультироваться. Правда, на принятие решения у них было всего несколько секунд. Из-за конструктивных особенностей тренировочного самолёта первым должен был катапультироваться лётчик-инструктор. В случае нарушения этого порядка, если бы первым катапультировался второй пилот, сделать это инструктору было бы труднее.

Возможно, пилоты отказались от катапультирования, поскольку полагались на ошибочные показания приборов. Серёгин был опытнейшим пилотом, имел более четырёх тысяч часов налёта и был вполне способен вывести самолёт из этого состояния при определённом запасе высоты. Но нельзя исключить и другой версии. Катапультирование грозило серьёзными последствиями для обоих. Для Гагарина это означало бы почти гарантированное отстранение от полётов. Он был слишком важен и ценен для государства и его имиджа, чтобы позволять ему так рисковать. За несколько месяцев до этого он и так вынужден был распрощаться с мечтой второй раз побывать в космосе, когда первый запуск "Союза" завершился катастрофой и гибелью Комарова. Авария во время простого тренировочного полёта сделала бы Гагарина пленником "общественно-политической клетки" и закрыла бы дорогу и в небо.

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Серёгина тоже могли ждать неприятности, хотя и другого характера. Он был лётчиком-инструктором, а значит — ответственным за самолёт. За аварийную ситуацию с Гагариным на борту его бы точно не похвалили. А вот если бы удалось сохранить самолёт, инцидент можно было оставить в тайне — к выгоде обоих.

Трудно сказать, каким именно из этих мотивов руководствовались пилоты, решив не катапультироваться. Так или иначе, на принятие решения у них было секунд 10–20, не более. И они решили бороться за самолёт.

Комиссия установила следующую последовательность событий. Самолёт Гагарина и Серёгина сорвался в штопор либо по причине попадания в вихревой след другого самолёта, либо из-за резкого манёвра, чтобы избежать столкновения с каким-то объектом. Находясь в условиях густой облачности, лётчики имели неверное представление о высоте и запасе времени на совершение выхода из опасной ситуации и приняли решение бороться за самолёт. Не имея точных показателей приборов и представления о холмистой местности, они начали выравнивать летательный аппарат. Опустившись ниже облаков и имея возможность оценить обстановку визуально, пилоты поняли, что, скорее всего, им не удастся совершить манёвр. Однако катапультироваться было уже поздно. На скорости 640 километров в час самолёт врезался в землю под углом пикирования 50 градусов.

Пилоты могли успешно стабилизировать самолёт, все их действия были правильными, однако главной ошибкой стало неверное представление о высоте. Гагарину и Серёгину не хватило буквально пары сотен метров высоты и каких-то двух-трёх секунд, чтобы благополучно выровнять самолёт.

Алексей Леонов. Фото © РИА Новости

Однако главный вопрос, на который комиссия по расследованию аварии так и не дала ответа, заключался в том, что именно послужило причиной нештатной ситуации. Из числа множества версий, называвшихся в разные годы, наиболее популярными являются две.

Первая гласит, что учебный самолёт попал в вихревой поток проскочившего перед ним истребителя. Этой версии придерживается космонавт Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос. Он настаивает, что видел засекреченные документы, которые свидетельствуют о том, что в момент катастрофы в районе находился истребитель Су-15.

— 27 марта 1968 года во время пилотирования самолёта (с экипажем Серёгин — Гагарин) в этом же районе несанкционированно оказался другой самолёт: Су-15, выполнявший полёт с аэродрома Жуковский. При этом лётчик нарушил режим, спустился до высоты 450 метров, — а я это знаю, так как беседовал со свидетелями — на форсаже ушёл на свой эшелон и на расстоянии 10–15 метров в облаках, пройдя рядом с Гагариным, перевернул его самолёт, вогнав в штопор, вернее, в глубокую спираль на скорости 750 километров в час. Самолёт совершил полтора витка и на выводе столкнулся с землёй, — заявлял Леонов.

Версию о попадании МиГ в спутный след другого самолёта поддерживал и генерал Белоцерковский, руководивший инженерной подготовкой первых космонавтов. Однако точного документального подтверждения эта версия не имеет.

Согласно другой популярной версии, самолёт вошёл в штопор из-за резкого уклонения или даже столкновения с неким объектом. Наиболее вероятно, с метеозондом. Этой версии придерживался известный лётчик-испытатель Микоян, ссылавшийся на показания приборов самолёта. Ещё до столкновения с землёй они свидетельствовали о разгерметизации кабины, которая вполне могла произойти из-за неожиданного столкновения с зондом.

А власти скрывают

Материалы комиссии по расследованию аварии были засекречены и на долгое время стали недоступны. Это породило множество легенд и версий гибели Гагарина — от конспирологических, связанных с заговорами и злым умыслом, до откровенно абсурдных.

Самая популярная версия гласила, что гибель Гагарина была подстроена. Будто бы сам Брежнев стал завидовать славе и популярности первого космонавта и велел от него избавиться. Дальше, в зависимости от фантазии авторов, либо КГБ подстраивал технические неисправности у самолёта, либо Гагарина и Серёгина и вовсе сбивал боевой истребитель.

Фото © РИА Новости

Разумеется, эта версия откровенно абсурдна. Хотя бы потому, что Гагарин был нужнее Кремлю живым и здоровым гораздо больше, чем мёртвым. Его поездки по всему земному шару и его историческая роль позволили укрепить и значительно улучшить имидж Советского Союза в мире. СССР теперь в первую очередь ассоциировался не с сугробами, лагерями и диктатором Сталиным, а с улыбчивым и обаятельным космонавтом. Более того, высокое начальство стремилось всеми силами уберечь космонавта от любых рисков и ему пришлось приложить немало усилий, прежде чем ему разрешено было вернуться к лётной практике.

Версия о том, что настоящий Гагарин был похищен, после чего ему изменили внешность и сгноили под чужим именем в одной из закрытых психиатрических больниц, больше соответствует триллерам и приключенческим романам, чем реальности.

Жена Юрия Гагарина Валентина (в центре слева) и лётчик-космонавт Валентина Терешкова (в центре) на похоронах лётчика-космонавта Юрия Гагарина и полковника Владимира Серёгина. Фото ©РИА Новости/Юрий Сомов

Весьма популярна была версия о том, что оба погибших лётчика были пьяны. Будто бы перед вылетом они выпили по стакану водки. Никаких подтверждений эта версия не имеет. И дело не в том, что экспертиза подтвердила, что оба лётчика были абсолютно трезвы. Гагарин, несмотря на регулярные участия в фуршетах, банкетах, торжественных приёмах и подобных мероприятиях, никогда не отличался особой страстью к алкоголю. Так что трудно даже представить, что могло бы заставить пилотов выпить по стакану водки перед вылетом. В конце концов, если так уж хотелось, они могли подождать 20 минут и выпить после возвращения. Программа полёта в любом случае была очень короткой.

Согласно ещё одной версии, Гагарин инсценировал свою гибель, устав от славы и популярности. А сам под чужим именем жил затворником и отшельником где-то в глуши. Никаких подтверждений эта версия не имеет. Это, в принципе, популярная байка, которая сопровождает трагическую гибель практически каждой популярной фигуры.

Самая экзотическая версия гласит, что Гагарин в действительности погиб во время неудавшегося полёта к Луне 9 марта 1968 года. Из-за сбоя в навигации корабль будто бы не долетел до Луны, а при возвращении утонул в Гвинейском заливе. Чтобы скрыть провал, советское руководство на протяжении почти трёх недель демонстрировало всем двойника (двойник в этой забавной легенде появился потому, что очень много людей лично встречались с Гагариным в марте 1968 и могли это подтвердить). А спустя три недели Гагарина наконец решили "похоронить" для всех и инсценировали катастрофу. Никаких подтверждений этой версии нет, за исключением того, что Гагарин лично присутствовал на космодроме в день запуска аппарата "Зонд-4".

Траурная процессия на проспекте Маркса во время похорон Героев Советского Союза лётчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина и инженера-полковника Владимира Сергеевича Серёгина. Фото © РИА Новости/Борис Елин

Аппарат действительно был запущен и действительно, как и большинство других "Зондов", неуспешно. Однако Гагарина на борту не было, аппарат был беспилотным, из-за неотработанной технологии ни одного пилотируемого запуска так и не произвели в связи с запредельно высокой опасностью для космонавтов.

Поскольку официальная версия ясности не добавила (во всяком случае, причина, которая привела к трагедии, так и не была установлена однозначно), популярность различных альтернативных версий гибели первого космонавта сохранилась до сих пор, хотя и в меньших масштабах, чем в период до рассекречивания материалов комиссии.

Авторы Евгений Антонюк