Путин заявил, что Россия обязательно продолжит осваивать космос
Россия обязательно продолжит осваивать космос, такое заявление в День космонавтики сделал президент РФ Владимир Путин.
"Россия обязательно будет осваивать космос, мы обязательно будем работать в этом направлении. Для нас это качественно иной масштаб развития экономики, надёжный современный уровень безопасности страны", — сказал глава государства, выступая на торжественной премьере первого снятого в космосе фильма "Вызов".
Ранее Путин поздравил с Днём космонавтики всех сотрудников отрасли. В ходе встречи с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым президент подчеркнул, что космонавтика требуется для развития России, её обороноспособности и экономики.
LIFE / Павел Баранов