Путин заявил, что Россия обязательно продолжит осваивать космос

Россия обязательно продолжит осваивать космос, такое заявление в День космонавтики сделал президент РФ Владимир Путин.

"Россия обязательно будет осваивать космос, мы обязательно будем работать в этом направлении. Для нас это качественно иной масштаб развития экономики, надёжный современный уровень безопасности страны", — сказал глава государства, выступая на торжественной премьере первого снятого в космосе фильма "Вызов".