КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 14:46

Путин заявил, что Россия обязательно продолжит осваивать космос

Россия обязательно продолжит осваивать космос, такое заявление в День космонавтики сделал президент РФ Владимир Путин.

"Россия обязательно будет осваивать космос, мы обязательно будем работать в этом направлении. Для нас это качественно иной масштаб развития экономики, надёжный современный уровень безопасности страны", — сказал глава государства, выступая на торжественной премьере первого снятого в космосе фильма "Вызов".

Опрос: День космонавтики признают праздником 85% россиян

Опрос: День космонавтики признают праздником 85% россиян

Ранее Путин поздравил с Днём космонавтики всех сотрудников отрасли. В ходе встречи с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым президент подчеркнул, что космонавтика требуется для развития России, её обороноспособности и экономики.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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