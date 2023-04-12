КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 12:23

Опрос: День космонавтики признают праздником 85% россиян

Большинство россиян считают День космонавтики праздником. Таким мнением поделились 85% участников опроса, который провела редакция проекта Hi-Tech Mail.ru от VK.

Также 77% респондентов отметили, что хорошо знакомы с космической программой советской эпохи, а 14% одинаково хорошо знают достижения советских и современных российских космонавтов. При этом 37% россиян могут вспомнить только советских героев, а 23% знают и нынешних космонавтов. Совсем ничего не помнят о космических достижениях Советского Союза меньше 4% респондентов.

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В том, что в России нужно популяризировать космонавтику, убеждены 82% участников опроса. А вот 7% считают, что необходимости в этом нет. Всего в исследовании приняло участие восемь тысяч человек более чем из 20 регионов России.

Ранее Лайф рассказывал о том, что каждый четвёртый россиянин (24%) хотел бы в качестве туриста посетить Марс. Таковы результаты опроса ВЦИОМа.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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