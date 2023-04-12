Будто на ноги повесили гири: Космонавты описали ощущения после долгого пребывания на орбите

Российские космонавты Сергей Рязанский, Михаил Корниенко и Олег Котов раскрыли собственные ощущения по возвращении на Землю после долгого пребывания на орбите. Они отметили, что кожа отшелушивается, все движения становятся трудными, также возникают проблемы с ходьбой. В беседе с "Газетой.ru" заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики ГНЦ РФ ИМБП РАН Елена Томиловская уточнила, что это связано с адаптацией организма к новым условиям.

В невесомости и тело космонавта, и все предметы лишены веса. Из-за этого мышцы человека быстро атрофируются. Чтобы избежать этого, космонавтам приходится нагружать их искусственно, но сложности после возвращения на Землю они всё равно испытывают.

"Кожа отшелушивается, начинаешь ходить и с удивлением чувствовать ногами любые ворсинки на ковре, что-то в ботинках, какой-то гвоздик или складочка. Конечно, это немножко раздражает, потому что это и больно, и неприятно", — рассказал Котов.

При этом Рязанский, описывая свои ощущения, подчеркнул, что у него возникало впечатление, будто ему повесили гири на ноги и дали гантели в руки. Как утверждает Томиловская, нельзя говорить, что космонавт, который оказывается в невесомости, — это человек, который заболел. Скорее правильно сказать, что организм пытается понять, что происходит, адаптироваться к новой ситуации, поведала эксперт. Она сообщила, что в невесомости не требуются сильные мышцы, крепкий скелет. Сильное сердце и вестибулярный аппарат тоже не особо нужны, продолжила Томиловская.

"И, естественно, всё, что у нас в организме не используется, оно подвергается атрофии, сначала оно просто не используется, потом оно начинает терять свои функции. И дальше всё зависит только от длительности воздействия", — резюмировала она.