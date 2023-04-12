Россияне рассказали, какую еду взяли бы в космос

Большинство россиян (82%) хотели бы побывать в космосе, причём в основном о таком желании рассказала молодёжь в возрасте от 25 до 34 лет (98%). Это следует из результатов опроса сервиса "Пакет" от X5 Group, они есть в распоряжении Лайфа.

В ходе опроса респонденты рассказали, какие продукты хотели бы взять с собой в космос. В целом россияне проголосовали за орехи и мясо (по 77%), овощи и фрукты (66%), сладости (63%). Также зерновые взяли бы в космос 46% опрошенных, молочные продукты — 45%, снеки — 40%, хлеб и выпечку — 31%. Причём мужчины в основном (82%) выбирали мясо, а большинство женщин (67%) отдали предпочтение овощам и фруктам. Вместе с тем выяснилось, что 77% респондентов сладости помогли бы справиться со стрессом в космосе.

"Что касается продуктов длительного хранения, в космос россияне взяли бы мясные (85%), а также овощные и фруктовые консервы (73%), крупы и макароны (73%), рыбные консервы (70%) и мёд (67%)", — рассказали аналитики.

Из напитков воду взяли бы 84%, чай — 71%, а соки и кофе — по 65%. По результатам исследования специалисты сделали вывод, что для многих россиян важны питательные продукты с высоким содержанием белка, клетчатки и углеводов, которые могут надолго насытить организм.