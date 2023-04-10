Россияне разрешили вечный спор, кто является лучшим поваром на домашней кухне
Опрос: Большинство россиян считают, что дома женщины готовят лучше мужчин
Споры о том, кто готовит вкуснее дома — мужчины или женщины, — ведутся уже давно, однако до сих пор нет однозначного мнения на этот счёт. Мебельный бренд Mr.Doors провёл в социальных сетях анонимный опрос и выяснил, что по этому поводу думают россияне. Лайф приводит его результаты.
Первое место занял вариант "женщины" — 54% голосов, за мужчин же голос отдали 40% респондентов. Также был вариант "не готовим дома", за который высказалось 4% опрошенных.
Кроме того, участники исследования могли предложить свой вариант ответа в комментариях. Некоторые указали, что "готовит лучше тот, кто умеет готовить", в других семьях мужчины готовят по праздникам, а женщины — в повседневной рутине.
Ранее педиатр Исмаил Османов назвал самые полезные и вредные супы для детей. Это блюдо может быть хорошим источником клетчатки, сложных углеводов, белков и жиров. Причём подойдёт любой суп, главное — не острый и не жирный.
Unsplash