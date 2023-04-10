ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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10 апреля, 03:00

Россияне разрешили вечный спор, кто является лучшим поваром на домашней кухне

Опрос: Большинство россиян считают, что дома женщины готовят лучше мужчин

Споры о том, кто готовит вкуснее дома — мужчины или женщины, — ведутся уже давно, однако до сих пор нет однозначного мнения на этот счёт. Мебельный бренд Mr.Doors провёл в социальных сетях анонимный опрос и выяснил, что по этому поводу думают россияне. Лайф приводит его результаты.

Первое место занял вариант "женщины" — 54% голосов, за мужчин же голос отдали 40% респондентов. Также был вариант "не готовим дома", за который высказалось 4% опрошенных.

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Кроме того, участники исследования могли предложить свой вариант ответа в комментариях. Некоторые указали, что "готовит лучше тот, кто умеет готовить", в других семьях мужчины готовят по праздникам, а женщины — в повседневной рутине.

Ранее педиатр Исмаил Османов назвал самые полезные и вредные супы для детей. Это блюдо может быть хорошим источником клетчатки, сложных углеводов, белков и жиров. Причём подойдёт любой суп, главное — не острый и не жирный.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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