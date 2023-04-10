Россияне разрешили вечный спор, кто является лучшим поваром на домашней кухне

Споры о том, кто готовит вкуснее дома — мужчины или женщины, — ведутся уже давно, однако до сих пор нет однозначного мнения на этот счёт. Мебельный бренд Mr.Doors провёл в социальных сетях анонимный опрос и выяснил, что по этому поводу думают россияне. Лайф приводит его результаты.