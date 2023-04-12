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12 апреля, 08:37

Россияне рассказали, на какой планете хотели бы побывать в качестве туриста

ВЦИОМ: Каждый четвёртый россиянин хотел бы полететь на Марс

Каждый четвёртый россиянин (24%) хотел бы в качестве туриста посетить Марс. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Если бы представилась возможность побывать на любой планете нашей Вселенной в качестве туриста, каждый четвёртый выбрал бы Марс (24%)", — говорится в сообщении.

Вместе с тем 10% россиян хотели бы полететь на Луну, 9% респондентов выбрали Венеру для своего космического путешествия, а 6% и 5% — Юпитер и Сатурн соответственно. При этом каждый третий респондент (28%) отказался бы от предложения посетить другие планеты.

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Ранее россияне рассказали, какую еду взяли бы в космос. Так, большинство мужчин выбрали мясо, а женщины — овощи и фрукты. А ещё 77% респондентов помогли бы справиться со стрессом в космосе сладости.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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