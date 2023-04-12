КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 15:22

Путин: Российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе

Разрабатываемая специалистами российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере, посвящённом Дню космонавтики.

"Безусловно, нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего", — отметил президент.

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Путин рассказал, что лежит в основе побед России в космосе и на земле

Он также подчеркнул, что новая станция будет призвана решать задачи, которые стоят перед Россией в "широком смысле слова".

Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин положительно оценил развитие космической отрасли в стране. При этом он считает, что в этой сфере необходимо покорять новые рубежи.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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