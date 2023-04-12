Путин: Российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе
Разрабатываемая специалистами российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере, посвящённом Дню космонавтики.
"Безусловно, нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего", — отметил президент.
Он также подчеркнул, что новая станция будет призвана решать задачи, которые стоят перед Россией в "широком смысле слова".
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин положительно оценил развитие космической отрасли в стране. При этом он считает, что в этой сфере необходимо покорять новые рубежи.
LIFE / Павел Баранов