Путин: Российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе

Разрабатываемая специалистами российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере, посвящённом Дню космонавтики.

"Безусловно, нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего", — отметил президент.

Он также подчеркнул, что новая станция будет призвана решать задачи, которые стоят перед Россией в "широком смысле слова".