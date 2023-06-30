Путин на встрече с Борисовым обсудил развитие космической программы

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым обсудил работу в космосе частных компаний, а также развитие отечественной программы и вопросы международного сотрудничества в сфере космоса.

Фрагмент встречи Путина и Борисова. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Вчера на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ), наверное, вы обратили внимание, обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки, это до 200 километров. Там проблемы, связанные с двигателями прежде всего, чтобы держать эту высоту. Это частные компании", — сказал президент во время встречи.

Президент упомянул, что недавно глава "Роскосмоса" предложил привлечь частные компании к космической теме. В свою очередь Борисов отметил, что пусковая программа выполняется без срывов, а орбитальная группировка РФ уже составляет 225 аппаратов. Также "Роскосмос" планирует в августе запустить навигационный аппарат нового поколения "Глонасс-К2".