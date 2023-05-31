В "Роскосмосе" сообщили о переносе миссии на Луну с июля на август

Дата запуска автоматической станции "Луна-25" перенесена с 13 июля на август. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации уточнили, что сейчас проводится заключительный цикл наземных испытаний космического аппарата. Отрабатывается на стенде бортового комплекса статистическое моделирование ключевого этапа миссии — мягкая посадка на поверхность Луны, объяснили в пресс-службе. Для требуемого уровня надёжности ещё нужно дополнительно провести некоторые мероприятия, чтобы наземные средства на этой стадии работали устойчиво и корректно, уточнили там.