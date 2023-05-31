В "Роскосмосе" сообщили о переносе миссии на Луну с июля на август
Роскосмос: Запуск первой за 50 лет миссии на Луну перенесли на август
Дата запуска автоматической станции "Луна-25" перенесена с 13 июля на август. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
"Признано целесообразным осуществить запуск космического аппарата "Луна-25" в августе 2023 года", — сказали в пресс-службе госкорпорации.
В госкорпорации уточнили, что сейчас проводится заключительный цикл наземных испытаний космического аппарата. Отрабатывается на стенде бортового комплекса статистическое моделирование ключевого этапа миссии — мягкая посадка на поверхность Луны, объяснили в пресс-службе. Для требуемого уровня надёжности ещё нужно дополнительно провести некоторые мероприятия, чтобы наземные средства на этой стадии работали устойчиво и корректно, уточнили там.
"Луна-25" станет первым аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли. Автоматическая станция призвана исследовать южный полюс Луны. Модуль планируется посадить недалеко от кратера Богуславского.
Как писал ранее Лайф, осенью прошлого года стало известно о переносе запуска аппарата "Луна-25" на 2023 год. А глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что российские космонавты могут высадиться на Луну к 2030 году.