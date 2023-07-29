SpaceX запустила на орбиту самый тяжёлый спутник в мире

SpaceX запустила тяжёлую ракету-носитель Falcon Heavy со спутником связи Jupiter 3. Об этом сообщили в пресс-службе американской компании.

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником связи Jupiter 3. Видео © Twitter / SpaceX

Запуск был осуществлён в пятницу, 28 июля, в 23:04 по местному времени (суббота, 06:04 мск). После отделения два боковых ускорителя Falcon Heavy совершили посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. В SpaceX указали, что это "самый большой спутник, когда-либо запускавшийся на геостационарную переходную орбиту".

Jupiter 3 — самый тяжёлый спутник в мире, он весит более девяти тонн. Примерная стоимость аппарата — 445 миллионов долларов. Спутник предназначен для высокоскоростного подключения к интернету. Аппарат охватит территорию США, Канады, Мексики и Южной Америки.