SpaceX запустила на орбиту самый тяжёлый спутник в мире
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с самым тяжёлым спутником связи Jupiter 3
SpaceX запустила тяжёлую ракету-носитель Falcon Heavy со спутником связи Jupiter 3. Об этом сообщили в пресс-службе американской компании.
Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником связи Jupiter 3. Видео © Twitter / SpaceX
Запуск был осуществлён в пятницу, 28 июля, в 23:04 по местному времени (суббота, 06:04 мск). После отделения два боковых ускорителя Falcon Heavy совершили посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. В SpaceX указали, что это "самый большой спутник, когда-либо запускавшийся на геостационарную переходную орбиту".
Jupiter 3 — самый тяжёлый спутник в мире, он весит более девяти тонн. Примерная стоимость аппарата — 445 миллионов долларов. Спутник предназначен для высокоскоростного подключения к интернету. Аппарат охватит территорию США, Канады, Мексики и Южной Америки.
Ранее сообщалось, что запуск тяжёлой ракеты Falcon Heavy со спутником связи Jupiter 3 был отменён за минуту до старта. В SpaceX заявили, что это было связано с "нарушением критериев прерывания".
Twitter / SpaceX