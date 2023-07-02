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1 июля, 21:50

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с телескопом Euclid для изучения галактики

SpaceX: SpaceX вывела на орбиту телескоп Euclid для изучения тёмной материи

<p>Ракета-носитель Falcon 9 с телескопом Euclid. Обложка<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2OJ6lCFS29Y" target="_blank" rel="noopener noreferrer">European Space Agency, ESA</a></p>

Ракета-носитель Falcon 9 с телескопом Euclid. Обложка © Youtube / European Space Agency, ESA

На мысе Канаверал во Флориде состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с европейской космической обсерваторией Euclid, которая будет изучать далёкие галактики, тёмную материю и скорость расширения Вселенной. Момент запуска транслировался на ютуб-канале компании – разработчика носителя SpaceX.

Над созданием Euclid более десяти лет работало Европейское космическое агентство (ESA) при участии NASA. В обсерваторию входят 1,2-метровый телескоп Корша, камеры VIS (VISible imager), спектрометр, фотометр NISP (Near Infrared Spectrometer and Photometer), которые ведут наблюдения в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах.

Задачей обсерватории станет измерение расстояния до скоплений галактик и определение их параметров. Благодаря этому удастся создать трёхмерную карту их распределения по Вселенной и оценить скорость её расширения.

Телескоп, развернув все основные элементы в космосе, начнёт перелёт до рабочей орбиты вокруг точки Лагранжа L2 в системе Солнце – Земля. Это займёт около месяца. Свою научную программу Euclid начнёт через три месяца после запуска, а продлится она полгода. За это время он просканирует треть небесной сферы.

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Ранее ракета-носитель Falcon 9 с коммерческими туристами на борту стартовала с космодрома Канаверал в штате Флорида к Международной космической станции.

Анатолий Симоненко
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