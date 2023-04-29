SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy за одну минуту до старта
Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas, который мог установить новый рекорд последовательных стартов компании SpaceX, отменили за минуту до старта.
Компания вела прямую трансляцию запуска, когда на 59-й секунде обратного отсчёта руководитель запуска остановил его. Причина отмены пока не уточняются. Новая попытка старта может состояться примерно через сутки.
Старт Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas, предназначенными для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях, должен был состояться примерно в 2:29 мск — вслед за состоявшимся в 1:12 мск запуском Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER. В случае удачного запуска Falcon Heavy старт двух орбитальных миссий с таким коротким "окном" мог стать рекордом для SpaceX.
Ранее Лайф писал, что 20 апреля ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship взорвалась через четыре минуты после старта. 120-метровая ракета начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта. Спустя ещё полторы минуты произошёл взрыв. Как отмечали ведущие трансляции на сайте SpaceX, испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета хотя бы просто сможет взлететь. В перспективе Илон Маск рассчитывает с её помощью начать освоение Марса.