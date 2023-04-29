SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy за одну минуту до старта

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas, который мог установить новый рекорд последовательных стартов компании SpaceX, отменили за минуту до старта.

Компания вела прямую трансляцию запуска, когда на 59-й секунде обратного отсчёта руководитель запуска остановил его. Причина отмены пока не уточняются. Новая попытка старта может состояться примерно через сутки.

Старт Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas, предназначенными для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях, должен был состояться примерно в 2:29 мск — вслед за состоявшимся в 1:12 мск запуском Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER. В случае удачного запуска Falcon Heavy старт двух орбитальных миссий с таким коротким "окном" мог стать рекордом для SpaceX.