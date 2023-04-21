"Марсианскую" ракету Маска взорвали после запуска намеренно
В SpaceX заявили о преднамеренном уничтожении Starship после запуска
120-метровая ракета-носитель с прототипом корабля Starship компании Илона Маска SpaceX была взорвана после запуска намеренно. Это сделали из-за выявленных проблем с двигателями после того, как началась потеря высоты.
"У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты и он начал вращаться. Была дана команда на завершение полёта как кораблю, так и ускорителю", — уточнила SpaceX.
Как сообщает телеканал Kris 6 News, ракета с кораблём затонули в Мексиканском заливе, а их обломки после взрыва на высоте около 3з километров "летали повсюду".
Напомним, 20 апреля ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship взорвалась спустя четыре минуты после старта. 120-метровая ракета начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта. Спустя еще полторы минуты последовал взрыв. Как отмечали ведущие трансляции на сайте SpaceX, испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета хотя бы просто взлететь. В перспективе Илон Маск рассчитывает с её помощью начать освоение Марса.
Twitter / SpaceX