"Марсианскую" ракету Маска взорвали после запуска намеренно

120-метровая ракета-носитель с прототипом корабля Starship компании Илона Маска SpaceX была взорвана после запуска намеренно. Это сделали из-за выявленных проблем с двигателями после того, как началась потеря высоты.

"У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты и он начал вращаться. Была дана команда на завершение полёта как кораблю, так и ускорителю", — уточнила SpaceX.

Как сообщает телеканал Kris 6 News, ракета с кораблём затонули в Мексиканском заливе, а их обломки после взрыва на высоте около 3з километров "летали повсюду".