Тестовый запуск ракеты, на которой Маск обещал доставлять людей на Марс, закончился взрывом

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска запустила крупнейшую в мире ракету Starship. Однако на высоте около 38 километров после старта космический корабль взорвался и рухнул на землю. Трансляция запуска велась на YouTube-канале компании.

Взрыв ракеты Starship. Видео © Twitter / SpaceX / thePrimalSpace

Известно, что это уже вторая попытка запустить корабль. Предыдущую отменили 17 апреля, буквально за девять минут до старта. Проблема заключалась в том, что замёрз клапан давления.