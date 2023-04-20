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20 апреля, 14:10

Тестовый запуск ракеты, на которой Маск обещал доставлять людей на Марс, закончился взрывом

Сверхтяжёлая ракета Starship компании SpaceX взорвалась при запуске

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска запустила крупнейшую в мире ракету Starship. Однако на высоте около 38 километров после старта космический корабль взорвался и рухнул на землю. Трансляция запуска велась на YouTube-канале компании.

Взрыв ракеты Starship. Видео © Twitter / SpaceX / thePrimalSpace

Известно, что это уже вторая попытка запустить корабль. Предыдущую отменили 17 апреля, буквально за девять минут до старта. Проблема заключалась в том, что замёрз клапан давления.

В ожидании пуска: Почему все следят за первым полётом корабля Starship Илона Маска

В ожидании пуска: Почему все следят за первым полётом корабля Starship Илона Маска

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск усомнился в том, что пробный запуск корабля Starship в космос пройдёт без проблем.

Обложка ©

Twitter / SpaceX

Илья Суриков
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