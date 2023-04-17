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17 апреля, 04:45

Маск заявил, что не рассчитывает на успех предстоящего запуска Starship

Глава компании SpaceX Илон Маск усомнился в том, что пробный запуск корабля Starship в космос пройдёт без проблем. Об этом он заявил в платной части своего аккаунта в "Твиттере".

"Успех не то, на что следует завтра рассчитывать. Это было бы безумием", — написал бизнесмен и отметил, что с большой долей вероятности полёт придётся перенести.

Маск подтвердил дату первого полёта корабля Starship для миссий на Марс

Маск подтвердил дату первого полёта корабля Starship для миссий на Марс

Предприниматель не объяснил, чем именно обусловлен его пессимизм, однако подчеркнул, что считает двигатели слабым местом в конструкции аппарата. По словам Маска, самое главное — не допустить взрыва на стартовой площадке, в противном случае подготовка к повторному пуску может занять несколько месяцев.

Напомним, многоразовая ракетная система Starship состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Её высота достигает 120 метров, а вместимость — 100 человек. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полётов на Луну тяжёлая ракета Space Launch System (SLS). По мнению Илона Маска, с его помощью люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение ближайших десяти лет.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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