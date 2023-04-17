Маск заявил, что не рассчитывает на успех предстоящего запуска Starship
Глава компании SpaceX Илон Маск усомнился в том, что пробный запуск корабля Starship в космос пройдёт без проблем. Об этом он заявил в платной части своего аккаунта в "Твиттере".
"Успех не то, на что следует завтра рассчитывать. Это было бы безумием", — написал бизнесмен и отметил, что с большой долей вероятности полёт придётся перенести.
Предприниматель не объяснил, чем именно обусловлен его пессимизм, однако подчеркнул, что считает двигатели слабым местом в конструкции аппарата. По словам Маска, самое главное — не допустить взрыва на стартовой площадке, в противном случае подготовка к повторному пуску может занять несколько месяцев.
Напомним, многоразовая ракетная система Starship состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Её высота достигает 120 метров, а вместимость — 100 человек. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полётов на Луну тяжёлая ракета Space Launch System (SLS). По мнению Илона Маска, с его помощью люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение ближайших десяти лет.