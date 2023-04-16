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16 апреля, 18:37

Маск подтвердил дату первого полёта корабля Starship для миссий на Марс

Илон Маск подтвердил дату первого полёта Starship

<p>Starship. Фото © SpaceX </p>

Starship. Фото © SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX 17 апреля проведёт первый испытательный пуск корабля Starship, разрабатываемого для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

"Попытка запуска — завтра", — написал в Twitter глава SpaceX и Tesla.

Сверхтяжёлая задача: Почему погибла Super Heavy и когда теперь полетит Starship

Сверхтяжёлая задача: Почему погибла Super Heavy и когда теперь полетит Starship

Многоразовая ракетная система Starship состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Её высота достигает 120 метров, а вместимость – 100 человек. Создание SpaceX выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy вдвое мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полётов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS). По мнению Илона Маска, в частности, с его помощью люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение ближайших десяти лет.

Андрей Бражников
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