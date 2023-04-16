Маск подтвердил дату первого полёта корабля Starship для миссий на Марс

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX 17 апреля проведёт первый испытательный пуск корабля Starship, разрабатываемого для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

Многоразовая ракетная система Starship состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Её высота достигает 120 метров, а вместимость – 100 человек. Создание SpaceX выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy вдвое мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полётов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS). По мнению Илона Маска, в частности, с его помощью люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение ближайших десяти лет.