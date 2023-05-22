Ракета Falcon 9 вывела на орбиту корабль Crew Dragon с туристическим экипажем
Ракета-носитель Falcon 9 с коммерческими туристами на борту стартовала с космодрома Канаверал в штате Флорида к Международной космической станции. Об этом сообщила компания SpaceX.
Ракета вывела на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon, направленный в полёт под именем Freedom ("Свобода"). Его командиром является бывший астронавт NASA Пегги Уитсон. Вместе с нею на борту находятся автогонщик и бизнесмен Джон Шофнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии — Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи.
Ракета-носитель Falcon 9 выводит на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon с коммерческими туристами. Видео © Twitter / SpaceX
На МКС они будут находиться в течение восьми дней, работая совместно с постоянным экипажем станции.
Первая ступень ракеты-носителя уже вернулась на космодром.
Ранее в NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года. МКС была создана в 1998 году для проведения научных исследований в космосе. Предполагается, что её сведут с орбиты в 2030–2031 году.
Кадр видео Twitter / SpaceX