Ракета SpaceX с интернет-спутником массой более 6 тонн стартовала на орбиту
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas
SpaceX провела запуск тяжёлой ракеты Falcon Heavy с телекоммуникационным спутником ViaSat 3 America после неудачной попытки старта, который состоялся несколько дней назад. Об этом компания сообщила в "Твиттере", где вела онлайн-трансляцию.
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas. Видео © Twitter / SpaceX
"Взлёт! Обтекатели отделены. Сброс нагрузки ожидается через 4,5 часа", — сказано в сообщении.
Ракету запустили со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Основная задача спутника — обеспечить высокоскоростным интернетом Северную и Южную Америку.
Ранее Лайф писал, что 20 апреля ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship взорвалась через четыре минуты после старта. Практически сразу после запуска она начала вращаться, после чего произошёл взрыв.
Twitter / SpaceX