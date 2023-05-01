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1 мая, 01:52

Ракета SpaceX с интернет-спутником массой более 6 тонн стартовала на орбиту

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas

SpaceX провела запуск тяжёлой ракеты Falcon Heavy с телекоммуникационным спутником ViaSat 3 America после неудачной попытки старта, который состоялся несколько дней назад. Об этом компания сообщила в "Твиттере", где вела онлайн-трансляцию.

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas. Видео © Twitter / SpaceX

"Взлёт! Обтекатели отделены. Сброс нагрузки ожидается через 4,5 часа", — сказано в сообщении.

Ракету запустили со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Основная задача спутника — обеспечить высокоскоростным интернетом Северную и Южную Америку.

SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy за одну минуту до старта

SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy за одну минуту до старта

Ранее Лайф писал, что 20 апреля ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship взорвалась через четыре минуты после старта. Практически сразу после запуска она начала вращаться, после чего произошёл взрыв.

Обложка ©

Twitter / SpaceX

Оксана Попова
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