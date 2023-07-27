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27 июля, 05:25

За минуту до старта: SpaceX экстренно отменила запуск самого тяжёлого спутника

SpaceX отменила запуск Falcon Heavy с самым тяжёлым спутником связи Jupiter 3

<p>Запуск ракеты Falcon Heavy. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/HughesConnects/status/1684292906243301380" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HughesConnects</a></p>

Запуск ракеты Falcon Heavy. Фото © Twitter / HughesConnects

SpaceX за минуту до старта отменила запуск тяжёлой ракеты Falcon Heavy со спутником связи Jupiter 3. Об этом сообщается в твиттере американской компании.

  • Запуск ракеты Falcon Heavy. Фото © Twitter / HughesConnects
    Запуск ракеты Falcon Heavy. Фото © Twitter / HughesConnects
  • Запуск ракеты Falcon Heavy. Фото © Twitter / HughesConnects
    Запуск ракеты Falcon Heavy. Фото © Twitter / HughesConnects
  • Запуск ракеты Falcon Heavy. Фото © Twitter / SpaceX
    Запуск ракеты Falcon Heavy. Фото © Twitter / SpaceX

Запуск ракеты Falcon Heavy. Фото © Twitter / HughesConnects

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Запуск был запланирован на среду, 26 июля, 23:04 по местному времени (четверг, 6:06 по московскому времени). Как отметили в компании, причиной отмены стали "нарушения критериев прерывания". В настоящее время специалисты готовятся ко второй попытке. По планам она состоится 27 июля. В SpaceX также уточнили, что ракета и спутник находятся в хорошем состоянии.

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Jupiter 3 — самый тяжёлый спутник в мире, он весит 9,2 тонны. Примерная стоимость аппарата — 445 миллионов долларов. Спутник предназначен для высокоскоростного подключения к интернету. Максимальная пропускная способность Jupiter 3 составит 500 гигабит в секунду. Аппарат охватит территорию США, Канады, Мексики и Южной Америки.

Ранее Лайф рассказывал, что компания SpaceX вывела на орбиту европейскую космическую обсерваторию Euclid. Запуск состоялся на мысе Канаверал во Флориде. Учёные планируют, что с помощью телескопа удастся изучить далёкие галактики, тёмную материю и скорость расширения Вселенной.

Николь Вербер
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