За минуту до старта: SpaceX экстренно отменила запуск самого тяжёлого спутника

SpaceX за минуту до старта отменила запуск тяжёлой ракеты Falcon Heavy со спутником связи Jupiter 3. Об этом сообщается в твиттере американской компании.







Запуск был запланирован на среду, 26 июля, 23:04 по местному времени (четверг, 6:06 по московскому времени). Как отметили в компании, причиной отмены стали "нарушения критериев прерывания". В настоящее время специалисты готовятся ко второй попытке. По планам она состоится 27 июля. В SpaceX также уточнили, что ракета и спутник находятся в хорошем состоянии.

Jupiter 3 — самый тяжёлый спутник в мире, он весит 9,2 тонны. Примерная стоимость аппарата — 445 миллионов долларов. Спутник предназначен для высокоскоростного подключения к интернету. Максимальная пропускная способность Jupiter 3 составит 500 гигабит в секунду. Аппарат охватит территорию США, Канады, Мексики и Южной Америки.