В SpaceX взяли на работу 14-летнего вундеркинда-программиста
Кайрен Квази. Обложка © Instagram (запрещён в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Kairan Quazi
В космическую компанию Илона Маска SpaceX взяли на работу 14-летнего вундеркинда-программиста. Как сообщает Insider, Кайрен Квази недавно окончил Университет Санта-Клары в Калифорнии, где получил степень бакалавра. Таким образом, подросток стал самым молодым выпускником в истории вуза.
В SpaceX юный гений будет заниматься программным обеспечением для системы спутникового интернета Starlink. К слову, до этого Квази уже стажировался в Intel, где занимался проектами с ИИ, а в прошлом году подросток проходил обучение в компании Blackbird.AI, которая работает в сфере кибербезопасности.
Мать Кайрена утверждает, что её сын начал говорить полными предложениями уже в возрасте двух лет, а в девять он уже поступил в Муниципальный колледж Калифорнии. В Университет Санта-Клары вундеркинда зачислили к 11 годам.
А ранее Илон Маск объяснил, почему спит по шесть часов в сутки и работает семь дней в неделю. Миллиардер признался, что работает без выходных и отдыхает лишь два-три дня в году.