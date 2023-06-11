В SpaceX взяли на работу 14-летнего вундеркинда-программиста

В космическую компанию Илона Маска SpaceX взяли на работу 14-летнего вундеркинда-программиста. Как сообщает Insider, Кайрен Квази недавно окончил Университет Санта-Клары в Калифорнии, где получил степень бакалавра. Таким образом, подросток стал самым молодым выпускником в истории вуза.

В SpaceX юный гений будет заниматься программным обеспечением для системы спутникового интернета Starlink. К слову, до этого Квази уже стажировался в Intel, где занимался проектами с ИИ, а в прошлом году подросток проходил обучение в компании Blackbird.AI, которая работает в сфере кибербезопасности.

Мать Кайрена утверждает, что её сын начал говорить полными предложениями уже в возрасте двух лет, а в девять он уже поступил в Муниципальный колледж Калифорнии. В Университет Санта-Клары вундеркинда зачислили к 11 годам.