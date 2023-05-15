Семья девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой проиграла суд МГУ

Семья Тепляковых, известная россиянам своей дочкой-вундеркиндом Алисой, проиграла суд Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова. Как пишет kp.ru, в Зюзинский районный суд не явились ни её родители Евгений и Наталья, ни сама студентка известного вуза.

Причём инстанция вынесла решение в рекордные сроки — за три заседания. Сначала в суде выступили юристы университета, а потом и свидетели — замдекана факультета психологии по учебной работе Артём Ковалев и девушка-тьютор, назначенный руководством в помощь девочке-вундеркинду. Тепляковы утверждают, что не пришли из-за болезни и будут подавать апелляцию.

Иск против МГУ семья Тепляковых подала в декабре 2022 года. Они требуют восстановления права на образование, исполнения условий договора и, в частности, перевода девочки на бюджет. Примечательно, что на занятия вундеркинд перестала ходить почти сразу, завалив зимнюю сессию и пропустив пересдачи.

Как утверждают в университете, девочка не смогла показать каких-либо выдающихся знаний, а её отец постоянно вмешивался в образовательный процесс. Более того, родители стали "настаивать на необходимости ускоренного обучения" Алисы, путём "уникальной авторской методики обучения" Евгения, которая так и не была продемонстрирована.