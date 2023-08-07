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7 августа, 07:13

Опубликованы первые снимки Луны с индийской станции

Индийское космическое агентство ISRO показало фото Луны с "Чандраян-3"

Индийская организация космических исследований (ISRO) показала первые снимки Луны, сделанные автоматической лунной станцией "Чандраян-3". Кадры опубликованы в "Твиттере".

Вид на Луну с индийской станции "Чандраян-3". Видео © Twitter / LVM3-M4 / CHANDRAYAAN-3 MISSION

На 45-секундном видеоролике — часть аппарата и покрытая кратерами поверхность спутника. Уточняется, что снимки были сделаны 5 августа, когда "Чандраян-3" вышел на лунную орбиту.

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Напомним, станция отправилась в космос 14 июля, цель миссии состоит в посадке на Луну, демонстрации работы вездехода и проведении научных исследований. В случае успеха Индия станет четвёртой страной после СССР, США и Китая, которая смогла осуществить мягкую посадку на естественный спутник Земли. На данный момент аппарат успешно вышел на лунную орбиту. Кстати, свою миссию к Луне скоро запустит и Россия: 11 августа с космодрома Восточный к Южному полюсу спутника отправится "Луна-25".

Обложка ©

Twitter / LVM3-M4 / CHANDRAYAAN-3 MISSION

Матвей Константинов
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