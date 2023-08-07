Опубликованы первые снимки Луны с индийской станции

Вид на Луну с индийской станции "Чандраян-3". Видео © Twitter / LVM3-M4 / CHANDRAYAAN-3 MISSION

На 45-секундном видеоролике — часть аппарата и покрытая кратерами поверхность спутника. Уточняется, что снимки были сделаны 5 августа, когда "Чандраян-3" вышел на лунную орбиту.