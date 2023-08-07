Опубликованы первые снимки Луны с индийской станции
Индийское космическое агентство ISRO показало фото Луны с "Чандраян-3"
Индийская организация космических исследований (ISRO) показала первые снимки Луны, сделанные автоматической лунной станцией "Чандраян-3". Кадры опубликованы в "Твиттере".
Вид на Луну с индийской станции "Чандраян-3". Видео © Twitter / LVM3-M4 / CHANDRAYAAN-3 MISSION
На 45-секундном видеоролике — часть аппарата и покрытая кратерами поверхность спутника. Уточняется, что снимки были сделаны 5 августа, когда "Чандраян-3" вышел на лунную орбиту.
Напомним, станция отправилась в космос 14 июля, цель миссии состоит в посадке на Луну, демонстрации работы вездехода и проведении научных исследований. В случае успеха Индия станет четвёртой страной после СССР, США и Китая, которая смогла осуществить мягкую посадку на естественный спутник Земли. На данный момент аппарат успешно вышел на лунную орбиту. Кстати, свою миссию к Луне скоро запустит и Россия: 11 августа с космодрома Восточный к Южному полюсу спутника отправится "Луна-25".
Twitter / LVM3-M4 / CHANDRAYAAN-3 MISSION