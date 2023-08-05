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5 августа, 16:03

Индия успешно вывела на орбиту Луны космическую станцию "Чандраян-3"

Индия вывела космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны, сообщает пресс-служба индийского космического агентства. Ожидается, что следующая операция — снижение орбиты — состоится 6 августа.

"Чандраян-3" был успешно выведен на лунную орбиту. Следующая операция (снижение орбиты) запланирована на 6 августа около 23:00 по восточному времени", — говорится в сообщении.

Аппарат состоит из модуля с двигательной установкой, посадочного модуля и лунохода. Отделение посадочной части запланировано на 17 августа. Ещё через шесть дней (ориентировочно 23 или 24 августа) посадочный модуль должен приземлиться на спутник Земли.

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Напомним, "Чандраян-3" стартовал 14 июля, его задача — осуществить посадку на поверхность Луны, продемонстрировать там работу вездехода и провести ряд научных исследований. При успешном выполнении задач экспедиции Индия станет четвёртой после СССР, США и Китая страной, которая смогла осуществить мягкую посадку аппарата на Луну.

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Freepik

Наталья Исакова
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