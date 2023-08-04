Запуск российской межпланетной станции на Луну покажут в прямом эфире

Трансляцию запуска межпланетной автоматической станции "Луна-25" с космодрома Восточный 11 августа покажут RT совместно с "Роскосмосом". Аппарат отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.

Будет также проведён специальный прямой эфир, в рамках которого разработчики станции раскроют подробности о ней и о создании обитаемой базы на Луне. Космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов расскажут, какие условия проживания могут там быть.

Уточняется, что эфир начнётся 11 августа в 01:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте телеканала, в сообществе во "ВКонтакте" и на ресурсах "Роскосмоса".