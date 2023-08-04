Регион

Уведомления отключены

4 августа, 11:42

Запуск российской межпланетной станции на Луну покажут в прямом эфире

<p>Станция "Луна-25". Фото © 3dnews.ru / Изображения НПО Лавочкина</p>

Станция "Луна-25". Фото © 3dnews.ru / Изображения НПО Лавочкина

Трансляцию запуска межпланетной автоматической станции "Луна-25" с космодрома Восточный 11 августа покажут RT совместно с "Роскосмосом". Аппарат отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.

Будет также проведён специальный прямой эфир, в рамках которого разработчики станции раскроют подробности о ней и о создании обитаемой базы на Луне. Космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов расскажут, какие условия проживания могут там быть.

На Луне трудно дышать: Загадочное признание астронавта "Аполлона-17"

На Луне трудно дышать: Загадочное признание астронавта "Аполлона-17"

Уточняется, что эфир начнётся 11 августа в 01:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте телеканала, в сообществе во "ВКонтакте" и на ресурсах "Роскосмоса".

Ранее Лайф рассказывал, что у учёных вызвала беспокойство загадочная горячая точка на лунной поверхности. Хотя последние вулканы на Луне должны были потухнуть минимум десятки миллионов лет назад.

Илья Суриков
  • Новости
  • Космонавтика
  • Вселенная
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров