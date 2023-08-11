Названа дата посадки первой российской станции на Луну

"Теперь будем ждать 21-е число [августа] , я надеюсь, что высокоточная посадка на Луну состоится", — сказал он на поздравлении боевого расчёта, подчеркнув, что пуск прошёл успешно.

Кто первый на Южный полюс: Куда полетела "Луна-25" и почему туда хотят все

Напомним, сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелёта к Луне. Это первый полёт на Луну в современной России и первая в истории станция, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли со сложным рельефом. Местом приземления выбран район в южной полярной области Луны к северу от кратера Богуславский. Последняя советская миссия на естественный спутник Земли — "Луна-24" — отправлялась в 1976 году.