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11 августа, 00:11

Названа дата посадки первой российской станции на Луну

Глава "Роскосмоса" Борисов: Посадка "Луны-25" ожидается 21 августа

Посадка первой лунной станции в истории современной России "Луна-25" ожидается 21 августа. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" с космодрома Восточный. Видео © Telegram / "Роскосмос"

"Теперь будем ждать 21-е число [августа], я надеюсь, что высокоточная посадка на Луну состоится", — сказал он на поздравлении боевого расчёта, подчеркнув, что пуск прошёл успешно.

Борисов отметил, что боевой расчёт отработал штатно и слаженно.

Кто первый на Южный полюс: Куда полетела "Луна-25" и почему туда хотят все

Кто первый на Южный полюс: Куда полетела "Луна-25" и почему туда хотят все

Напомним, сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелёта к Луне. Это первый полёт на Луну в современной России и первая в истории станция, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли со сложным рельефом. Местом приземления выбран район в южной полярной области Луны к северу от кратера Богуславский. Последняя советская миссия на естественный спутник Земли — "Луна-24" — отправлялась в 1976 году.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Никонов
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