"Луна-25" скорректировала свой полёт к спутнику Земли
"Роскосмос": "Луна-25" скорректировала траекторию полёта к спутнику Земли
Станция "Луна-25" перед запуском. Фото © Наталья Бережная
Российская исследовательская станция "Луна-25" скорректировала траекторию своего полёта к естественному спутнику Земли. Об этом сообщили в "Роскосмосе".
Траектория полёта "Луны-25". Графика © "Роскосмос"
"Сегодня автоматическая станция провела первую коррекцию траектории перелёта к Луне", — рассказали в госкорпорации.
"Луна-25" включила двигатель в 16:00 мск. Установка проработала 46 секунд, чтобы слегка изменить направление движения к цели. Такие коррекции планировались изначально. Вторая при необходимости будет проведена позже.
Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автономной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома "Восточный" в ночь на 11 августа. Это первый полёт на Луну в современной России и первая в истории станция, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли со сложным рельефом. Посадка на Луну ожидается 21 августа.