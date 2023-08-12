"Луна-25" скорректировала свой полёт к спутнику Земли

Российская исследовательская станция "Луна-25" скорректировала траекторию своего полёта к естественному спутнику Земли. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Траектория полёта "Луны-25". Графика © "Роскосмос"

"Сегодня автоматическая станция провела первую коррекцию траектории перелёта к Луне", — рассказали в госкорпорации.

"Луна-25" включила двигатель в 16:00 мск. Установка проработала 46 секунд, чтобы слегка изменить направление движения к цели. Такие коррекции планировались изначально. Вторая при необходимости будет проведена позже.