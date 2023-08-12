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12 августа, 16:03

"Луна-25" скорректировала свой полёт к спутнику Земли

"Роскосмос": "Луна-25" скорректировала траекторию полёта к спутнику Земли

<p>Станция "Луна-25" перед запуском. Фото © Наталья Бережная</p>

Станция "Луна-25" перед запуском. Фото © Наталья Бережная

Российская исследовательская станция "Луна-25" скорректировала траекторию своего полёта к естественному спутнику Земли. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Траектория полёта "Луны-25". Графика © "Роскосмос"

Траектория полёта "Луны-25". Графика © "Роскосмос"

"Сегодня автоматическая станция провела первую коррекцию траектории перелёта к Луне", — рассказали в госкорпорации.

"Луна-25" включила двигатель в 16:00 мск. Установка проработала 46 секунд, чтобы слегка изменить направление движения к цели. Такие коррекции планировались изначально. Вторая при необходимости будет проведена позже.

Названы сроки запуска следующих российских станций на Луну

Названы сроки запуска следующих российских станций на Луну

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автономной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома "Восточный" в ночь на 11 августа. Это первый полёт на Луну в современной России и первая в истории станция, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли со сложным рельефом. Посадка на Луну ожидается 21 августа.

Андрей Григорьев
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