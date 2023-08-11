Названы сроки запуска следующих российских станций на Луну

Запуск станции "Луна-26" намечен на 2027 год, "Луны-27 — на 2028-й, "Луны-28" — на 2030-й или позже. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"2027 год — это "Луна-26", 2028-й — "Луна-27", в 2030-м или после 2030-го — "Луна-28", — сказал Борисов журналистам.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" с космодрома Восточный. Видео © Telegram / "Роскосмос"

Он добавил, что задачи миссии "Луна-25", которую запустили сегодня с космодрома Восточный, являются мирными.