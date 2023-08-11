Названы сроки запуска следующих российских станций на Луну
Глава "Роскосмоса" Борисов: "Луну-26" планируется запустить в 2027 году
Запуск станции "Луна-26" намечен на 2027 год, "Луны-27 — на 2028-й, "Луны-28" — на 2030-й или позже. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"2027 год — это "Луна-26", 2028-й — "Луна-27", в 2030-м или после 2030-го — "Луна-28", — сказал Борисов журналистам.
Запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" с космодрома Восточный. Видео © Telegram / "Роскосмос"
Он добавил, что задачи миссии "Луна-25", которую запустили сегодня с космодрома Восточный, являются мирными.
Напомним, сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Запуск прошёл успешно. Это первый полёт на Луну в современной России и первая в истории станция, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли со сложным рельефом. Посадка ожидается 21 августа. Последняя советская миссия на естественный спутник Земли — "Луна-24" — отправлялась в 1976 году.
ТАСС / "Роскосмос медиа" / Наталья Бережная