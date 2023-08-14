Появились первые снимки со станции "Луна-25"

"В ИКИ РАН закончили экспресс-анализ данных телеметрии и измерений, которые проводились с помощью научных приборов станции "Луна-25" 13 августа двумя сеансами первых включений на дистанции порядка 310 тысяч километров от Земли", — говорится в публикации.

Приборы на борту показали безупречную работоспособность и готовность к исследованиям спутника Земли, а элементы оборудования функционировали без недочётов. В частности, среди полученных данных есть снимки из космоса, которые сделаны с помощью камер бортового телевидения СТС-Л. На них видны части космической станции на фоне Земли, которую аппарат покинул, и на фоне Луны, до которой он скоро доберётся. На третьем снимке запечатлены эмблема космической миссии и краешек ковша бортового манипулятора.