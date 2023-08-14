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14 августа, 16:20

Появились первые снимки со станции "Луна-25"

Появились первые снимки из космоса, сделанные бортовыми камерами космического аппарата "Луна-25". Их опубликовала пресс-служба Института космических исследований Российской академии наук.

  • Снимок эмблемы космической миссии с борта "Луны-25". Фото © ИКИ РАН
    Снимок эмблемы космической миссии с борта "Луны-25". Фото © ИКИ РАН
  • Снимок эмблемы космической миссии с борта "Луны-25". Фото © ИКИ РАН
    Снимок эмблемы космической миссии с борта "Луны-25". Фото © ИКИ РАН
  • Снимок эмблемы космической миссии с борта "Луны-25". Фото © ИКИ РАН
    Снимок эмблемы космической миссии с борта "Луны-25". Фото © ИКИ РАН

Снимок эмблемы космической миссии с борта "Луны-25". Фото © ИКИ РАН

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"В ИКИ РАН закончили экспресс-анализ данных телеметрии и измерений, которые проводились с помощью научных приборов станции "Луна-25" 13 августа двумя сеансами первых включений на дистанции порядка 310 тысяч километров от Земли", говорится в публикации.

Приборы на борту показали безупречную работоспособность и готовность к исследованиям спутника Земли, а элементы оборудования функционировали без недочётов. В частности, среди полученных данных есть снимки из космоса, которые сделаны с помощью камер бортового телевидения СТС-Л. На них видны части космической станции на фоне Земли, которую аппарат покинул, и на фоне Луны, до которой он скоро доберётся. На третьем снимке запечатлены эмблема космической миссии и краешек ковша бортового манипулятора.

"Луна-25" успешно прошла 2/3 пути к спутнику Земли

"Луна-25" успешно прошла 2/3 пути к спутнику Земли

Напомним, автономная станция "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Если всё получится согласно задуманному плану, станция станет первым аппаратом, севшим на Южном полюсе естественного спутника Земли. Уже сообщалось, что посадка ожидается 21 августа. 12-го числа "Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелёта к цели, а вчера на межпланетной станции "Луна-25" впервые включили научные приборы.

Обложка ©

АО "НПО Лавочкина"

Юрий Лысенко
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