"Луна-25" успешно прошла 2/3 пути к спутнику Земли
Замгендиректора НПО Лавочкина: Российская станция "Луна-25" прошла 2/3 пути
Первая в новейшей истории России исследовательская станция "Луна-25" подлетит к естественному спутнику Земли 16 августа, а посадка будет совершена 21-го. Она уже прошла более половины своего пути, сообщил замгендиректора НПО им. Лавочкина Харун Карчаев.
Заместитель генерального директора НПО им. Лавочкина Харун Карчаев рассказал о станции "Луна-25". Видео © Телеканал "Звезда"
"Мы надеемся, что к 16 августа, как и запланировали мы, мы благополучно прилетим к нашему естественному спутнику. Нам необходимо до 21-го числа определиться с точностью посадки", — приводит его слова телеканал "Звезда".
Карчаев уточнил, что для посадки станции в настоящее время рассматриваются северное и юго-западное направления от кратера Богуславский. Второй вариант могут принять, если ничего не выйдет на участке к северу от кратера.
После запуска с космодрома Восточный первый аппарат в современной России, построенный по новейшим технологиям, уже прошёл 2/3 своего пути в сторону Луны. Он уверенно движется к цели, при этом все бортовые аппараты работают штатно и функционируют соразмерно техническим характеристикам.
Напомним, автономная станция "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Если всё получится согласно задуманному плану, станция станет первым аппаратом, севшим на Южном полюсе естественного спутника Земли. Уже сообщалось, что посадка ожидается 21 августа. 12-го числа "Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелёта к цели, а вчера на межпланетной станции "Луна-25" впервые включили научные приборы.
ТАСС / Савостьянов Сергей