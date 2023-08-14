"Луна-25" успешно прошла 2/3 пути к спутнику Земли

Первая в новейшей истории России исследовательская станция "Луна-25" подлетит к естественному спутнику Земли 16 августа, а посадка будет совершена 21-го. Она уже прошла более половины своего пути, сообщил замгендиректора НПО им. Лавочкина Харун Карчаев.

Заместитель генерального директора НПО им. Лавочкина Харун Карчаев рассказал о станции "Луна-25". Видео © Телеканал "Звезда"

"Мы надеемся, что к 16 августа, как и запланировали мы, мы благополучно прилетим к нашему естественному спутнику. Нам необходимо до 21-го числа определиться с точностью посадки", — приводит его слова телеканал "Звезда".

Карчаев уточнил, что для посадки станции в настоящее время рассматриваются северное и юго-западное направления от кратера Богуславский. Второй вариант могут принять, если ничего не выйдет на участке к северу от кратера.