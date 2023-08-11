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11 августа, 12:57

Фрагменты ступеней "Союза", который вывел станцию "Луна-25", нашли с вертолёта

Фрагменты ступеней ракеты "Союз-2.1б" обнаружили в Хабаровском крае

<p>Фрагменты ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей с космодрома Восточный. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/roscosmos_gk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a></p>

Фрагменты ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей с космодрома Восточный. Обложка © Telegram / Роскосмос

Фрагменты ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей с космодрома Восточный, нашли в Ульчском районе Хабаровского края. Об этом сообщили в телеграм-канале "Роскосмоса". Телеканал "Звезда" показал уникальное видео с места обнаружения, снятое с вертолёта.

Фрагменты ракеты "Союз-2.1б". Видео © Телеканал "Звезда"

"В районе падения первой ступени обнаружены места падения трёх из четырёх боковых блоков носителя. В районе падения головного обтекателя найдены обе створки с частичным разрушением. Блоки приземлились в допустимых границах", — сказано в сообщении госкорпорации.

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Уточняется, что в районе падения створок хвостового отсека и второй ступени пока не обнаружили плавающих фрагментов ракеты. На месте взяли пробы почвы, а также измерили дозы гамма-излучения. Специалисты проводят экологическое обследование местности.

Ранее Лайф писал о том, что с площадки 1С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Это первый полёт на Луну в истории современной России, посадка ожидается 21 августа. Аппарат "Луна-25" несёт на себе логотип платформы "Россия — страна возможностей".

Илья Суриков
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