Фрагменты ступеней "Союза", который вывел станцию "Луна-25", нашли с вертолёта
Фрагменты ступеней ракеты "Союз-2.1б" обнаружили в Хабаровском крае
Фрагменты ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей с космодрома Восточный. Обложка © Telegram / Роскосмос
Фрагменты ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей с космодрома Восточный, нашли в Ульчском районе Хабаровского края. Об этом сообщили в телеграм-канале "Роскосмоса". Телеканал "Звезда" показал уникальное видео с места обнаружения, снятое с вертолёта.
Фрагменты ракеты "Союз-2.1б". Видео © Телеканал "Звезда"
"В районе падения первой ступени обнаружены места падения трёх из четырёх боковых блоков носителя. В районе падения головного обтекателя найдены обе створки с частичным разрушением. Блоки приземлились в допустимых границах", — сказано в сообщении госкорпорации.
Уточняется, что в районе падения створок хвостового отсека и второй ступени пока не обнаружили плавающих фрагментов ракеты. На месте взяли пробы почвы, а также измерили дозы гамма-излучения. Специалисты проводят экологическое обследование местности.
Ранее Лайф писал о том, что с площадки 1С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Это первый полёт на Луну в истории современной России, посадка ожидается 21 августа. Аппарат "Луна-25" несёт на себе логотип платформы "Россия — страна возможностей".