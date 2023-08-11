Фрагменты ступеней "Союза", который вывел станцию "Луна-25", нашли с вертолёта

Фрагменты ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей с космодрома Восточный, нашли в Ульчском районе Хабаровского края. Об этом сообщили в телеграм-канале "Роскосмоса". Телеканал "Звезда" показал уникальное видео с места обнаружения, снятое с вертолёта.

Фрагменты ракеты "Союз-2.1б". Видео © Телеканал "Звезда"

"В районе падения первой ступени обнаружены места падения трёх из четырёх боковых блоков носителя. В районе падения головного обтекателя найдены обе створки с частичным разрушением. Блоки приземлились в допустимых границах", — сказано в сообщении госкорпорации.