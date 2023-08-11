Попросившую у Путина путёвку на Восточный девочку пригласили в отряд космонавтов

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов пригласил победительницу технологической олимпиады Дарью Арсеньеву, попросившую президента РФ Владимира Путина о путёвке на космодром Восточный, в будущем попробовать силы в отряде космонавтов. Школьница прилетела в Амурскую область на запуск автономной станции "Луна-25". Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов пригласил в космонавты школьницу Дарью Арсеньеву, посетившую запуск станции "Луна-25" на космодроме "Восточный". Видео © Телеканал "Звезда"

"Учись, осваивай знания, пользуясь нашими личными связями, я зарезервирую тебе место в будущем отряде космонавтов, так что, если здоровье позволит и желание будет, будем ждать в нашей семье", — сказал Борисов.

Также глава "Роскосмоса" вручил девочке макет ракеты "Союз-2", медаль участника подготовки и запуска станции "Луна-25" и шеврон с изображением талисмана миссии.

Дарья Арсеньева — двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году — в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году — в сфере "Технологии и космос". В июле на заседании Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" она попросила президента РФ Владимира Путина помочь ей посетить космодром Восточный.