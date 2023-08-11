"Роскосмос": Станция "Луна-25" взята на управление после отделения от "Фрегата"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25". Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Станция "Луна-25", запуск которой состоялся сегодня с космодрома Восточный, взята под управление после отделения от разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили в "Роскосмосе".
"Автоматическая станция "Луна-25" взята на управление после отделения от разгонного блока "Фрегат", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.
Напомним, сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Запуск прошёл штатно. Это первый полёт на Луну в истории современной России и первая станция, которая сядет на Южном полюсе естественного спутника Земли со сложным рельефом. Посадка на Луну ожидается 21 августа.