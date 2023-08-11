"Роскосмос": Станция "Луна-25" взята на управление после отделения от "Фрегата"

Станция "Луна-25", запуск которой состоялся сегодня с космодрома Восточный, взята под управление после отделения от разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Автоматическая станция "Луна-25" взята на управление после отделения от разгонного блока "Фрегат", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.