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11 августа, 02:02

"Роскосмос": Станция "Луна-25" взята на управление после отделения от "Фрегата"

<p>Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25". Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25". Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Станция "Луна-25", запуск которой состоялся сегодня с космодрома Восточный, взята под управление после отделения от разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Автоматическая станция "Луна-25" взята на управление после отделения от разгонного блока "Фрегат", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

Названы сроки запуска следующих российских станций на Луну

Названы сроки запуска следующих российских станций на Луну

Напомним, сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Запуск прошёл штатно. Это первый полёт на Луну в истории современной России и первая станция, которая сядет на Южном полюсе естественного спутника Земли со сложным рельефом. Посадка на Луну ожидается 21 августа.

Никита Никонов

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