"Роскосмос": Станция "Луна-25" отделилась от разгонного блока "Фрегат"

Автоматическая станция "Луна-25", запуск которой состоялся сегодня с космодрома Восточный, отделилась от разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Напомним, сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Запуск прошёл штатно. Это первый полёт на Луну в истории современной России и первая станция, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли со сложным рельефом. Посадка на Луну ожидается 21 августа.