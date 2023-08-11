"Роскосмос": Станция "Луна-25" отделилась от разгонного блока "Фрегат"
Автоматическая станция "Луна-25", запуск которой состоялся сегодня с космодрома Восточный, отделилась от разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили в "Роскосмосе".
Запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" с космодрома Восточный. Видео © Telegram / "Роскосмос"
"Есть отделение "Луны-25" от разгонного блока", — сообщили журналистам в госкорпорации.
Напомним, сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Запуск прошёл штатно. Это первый полёт на Луну в истории современной России и первая станция, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли со сложным рельефом. Посадка на Луну ожидается 21 августа.
ТАСС / Сергей Савостьянов