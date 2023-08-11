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11 августа, 01:03

"Роскосмос": Станция "Луна-25" отделилась от разгонного блока "Фрегат"

Автоматическая станция "Луна-25", запуск которой состоялся сегодня с космодрома Восточный, отделилась от разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" с космодрома Восточный. Видео © Telegram / "Роскосмос"

"Есть отделение "Луны-25" от разгонного блока", — сообщили журналистам в госкорпорации.

Названы сроки запуска следующих российских станций на Луну

Названы сроки запуска следующих российских станций на Луну

Напомним, сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Запуск прошёл штатно. Это первый полёт на Луну в истории современной России и первая станция, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли со сложным рельефом. Посадка на Луну ожидается 21 августа.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Никонов
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