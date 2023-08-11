"Луна-25" отправлена в космос с логотипом "Россия — страна возможностей"

Исследовательский космический аппарат "Луна-25", отправленный в ночь на 11 августа с космодрома Восточный к естественному спутнику Земли, несёт на себе логотип платформы "Россия — страна возможностей". Об этом сообщили в её пресс-службе.

"11 августа 2023 года в Амурской области с космодрома Восточный состоялся запуск уникального космического аппарата "Луна-25", созданного корпорацией "Роскосмос". На космическом корабле юбилейный логотип президентской платформы "Россия — страна возможностей", которой 22 мая 2023 года исполнилось пять лет", — говорится в сообщении.

Представители платформы отметили, что это стало одним из самых ярких и знаковых событий, символом безграничных возможностей российских космических технологий.

"Роскосмос" и АНО "Россия — страна возможностей" сотрудничают по целому ряду направлений. Так, госкорпорация — один из самых активных партнёров конкурса управленцев "Лидеры России". Космонавты дают мастер-классы по лидерству. Также поддерживаются тематические номинации для молодёжи.