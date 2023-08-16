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16 августа, 12:43

"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли

"Роскосмос": Станция "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли

Российская межпланетная станция "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли. Как сообщает пресс-служба "Роскосмоса", для этого дважды были включены её двигатели.

"Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд", — говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что все системы "Луны-25" работают штатно, связь с аппаратом устойчивая. Посадка в районе Южного полюса спутника запланирована на 21 августа.

"Луна-25" поделилась новым селфи из полёта к спутнику Земли

"Луна-25" поделилась новым селфи из полёта к спутнику Земли

Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома "Восточный" в ночь на 11 августа. Если всё получится согласно задуманному плану, станция станет первым аппаратом, севшим на Южном полюсе естественного спутника Земли. 12 августа "Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелёта к цели, а 13 августа на станции впервые включили научные приборы.

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laspace.ru

Наталья Исакова
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