"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли
"Роскосмос": Станция "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли
Российская межпланетная станция "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли. Как сообщает пресс-служба "Роскосмоса", для этого дважды были включены её двигатели.
"Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд", — говорится в сообщении.
В госкорпорации уточнили, что все системы "Луны-25" работают штатно, связь с аппаратом устойчивая. Посадка в районе Южного полюса спутника запланирована на 21 августа.
Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома "Восточный" в ночь на 11 августа. Если всё получится согласно задуманному плану, станция станет первым аппаратом, севшим на Южном полюсе естественного спутника Земли. 12 августа "Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелёта к цели, а 13 августа на станции впервые включили научные приборы.