Российская межпланетная станция "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли. Как сообщает пресс-служба "Роскосмоса", для этого дважды были включены её двигатели.

"Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд", — говорится в сообщении.