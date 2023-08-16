"Луна-25" поделилась новым селфи из полёта к спутнику Земли

"Роскосмос" показал новое фото с камеры межпланетной станции "Луна-25". Как пишет в телеграм-канале пресс-служба госкорпорации, момент запечатлён во время перелёта к спутнику Земли.

"Публикуем новый снимок с камер автоматической станции "Луна-25" на этапе перелёта к естественному спутнику Земли", — говорится в сообщении.