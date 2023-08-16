"Луна-25" поделилась новым селфи из полёта к спутнику Земли
"Роскосмос" показал новое фото с камеры "Луны-25" на пути к спутнику Земли
Фото с "Луны-25" во время полёта станции к спутнику Земли. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
"Роскосмос" показал новое фото с камеры межпланетной станции "Луна-25". Как пишет в телеграм-канале пресс-служба госкорпорации, момент запечатлён во время перелёта к спутнику Земли.
"Публикуем новый снимок с камер автоматической станции "Луна-25" на этапе перелёта к естественному спутнику Земли", — говорится в сообщении.
На фотографии виден сам исследовательский аппарат, в том числе ковш, с помощью которого "Луна-25" в случае успешной посадки будет брать пробы грунта.
Лайф напоминает, что автономная станция "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Если всё получится согласно задуманному плану, станция станет первым аппаратом, севшим на Южном полюсе естественного спутника Земли. Посадка ожидается 21 августа. 12-го числа "Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелёта к цели, а 13 августа на межпланетной станции "Луна-25" впервые включили научные приборы.