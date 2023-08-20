"Пролетела почти полвитка": Где, когда и почему могла разбиться "Луна-25" Причины жёсткой посадки российского аппарата будут озвучены только после завершения расследования, но уже есть сообщения о неправильном импульсе для снижения. 20 августа, 12:53 Предстартовые работы со станцией "Луна-25" на космодроме Восточный. Фото © ТАСС / Белый Андрей

Есть основания подозревать, что жёсткая посадка российской станции "Луна-25" произошла в тот момент, когда с ней пропала связь, то есть 19 августа 2023 года в 14:47 по московскому времени, считает российский эксперт в сфере космонавтики, автор книг о российских и зарубежных космических исследованиях, математик Павел Шубин. При этом есть уже опубликованная информация о том, что в 14:10 аппарату был дан импульс, который был необходим для снижения и предстоявшего прилунения.

— Если в 14:10 была коррекция, то 14:57 для времени захода станции за Луну выглядит как-то слишком большим. Видимо, это момент падения. Может быть, всё и иначе, но выглядит всё именно так, — прокомментировал он.

Специалист рассказал, что для посадки аппарата на видимой стороне Луны коррекцию его орбиты для снижения и предстоявшего прилунения требуется начинать над обратной стороной. В данном случае выбранные для посадки "Луны-25" окрестности Южного полюса находятся как раз на видимой стороне. При этом на своей окололунной орбите станция делала один оборот вокруг естественного спутника Земли за 118 минут.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией (АМС) "Луна-25". Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

— Поэтому если станция в момент импульса была над обратной стороной Луны, то за 47 минут до момента потери связи она могла пролететь практически половину витка и жёстко сесть где-то уже ниже экватора, но ещё не в окрестностях полюса, — предполагает математик.

Напомним, космический аппарат "Луна-25" был запущен 11 августа 2023 года. На 21 августа была намечена его мягкая посадка в окрестностях Южного полюса Луны. Для прилунения аппарата требовалось сделать несколько двигательных импульсов. По данным "Роскосмоса", 19 августа станция перешла на нерасчётную орбиту и прекратила существование в результате столкновения с поверхностью Луны. По неофициальной информации, станция получила неправильный импульс. Причины ошибки предстоит расследовать.

Авторы Александр Бочаров