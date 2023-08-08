Атака из космоса: Учёные встревожены необычными явлениями на Земле, Луне и Марсе Такое событие способно привести к скоропостижной смерти человека, и однажды лишь чудом удалось этого избежать. 7 августа, 22:43 Такое событие способно привести к скоропостижной смерти человека. Обложка © Shutterstock

Международная команда учёных поделилась наблюдениями, которые они сделали во время и после события 28 октября 2021 года. Оно называется корональным выбросом солнечной массы. Что это такое: с поверхности светила вырывается исполинский "язык" солнечной плазмы — протуберанец. Он поднимается на высоту десятков тысяч километров и пронизывает собой чудовищно раскалённые верхние слои солнечной атмосферы — "корону". И бывает так, что часть извергнутого вещества уже не падает обратно на Солнце, а выбрасывается в космос. А солнечная плазма — заряженные частицы, которые обладают разрушительным действием, они выбивают из атомов электроны, превращая их в ионы. И если это атомы, из которых состоит тело живого существа, то для него всё это не несёт ничего хорошего. Это и есть то, что мы привыкли называть радиацией. Её измеряют в том числе в греях.

Корональный выброс солнечной массы. © Giphy

Как пишут в Европейском космическом агентстве, 700 миллигрей для человека означают лучевую болезнь с разрушением костного мозга (место рождения наших кровяных клеток), а 10 грей — это однозначная смерть в течение двух недель. Более того, истории известен случай, когда люди едва не попали под именно такое облучение. И было это в августе 1972 года, когда подходила к концу американская лунная программа "Аполлон". Тогда после мощнейшего солнечного коронального выброса на поверхности Луны зафиксировали 10 грей. И это счастье, что "Аполлон-16" тогда уже несколько месяцев как улетел, а "Аполлон-17" отправился только в декабре.

Как известно, Луна беззащитна, у неё нет ни атмосферы, ни магнитного поля, которые могли бы защищать от убийственного потока солнечных частиц. Но и даже Земля при всём своём мощном вооружении задерживает не все 100% космического излучения. И при достаточно свирепом Солнце его очередная вспышка гнева вполне может пробить даже эту защиту и достичь поверхности нашей планеты. Такое за годы наблюдений солнечной активности (то есть с 1940-х годов) зафиксировали уже больше 70 раз. Событие октября 2021 года стало 73-м по счёту случаем.

Человечество сейчас отслеживает уровень радиации не только на поверхности Земли, но и на околоземной орбите, а ещё (в том числе) на Луне и на Марсе. Так вот, после того солнечного выброса измерительные приборы показали следующее: на околоземной орбите — 10 миллигрей, на поверхности Земли — "ничтожное количество", на окололунной орбите — 31 миллигрей, на Луне — 17 миллигрей, на орбите около Марса — 9 миллигрей, на Марсе — 0,3. Всё это выглядит не очень пугающим, но учёные подчёркивают, что, учитывая инцидент 1972 года, корональные выбросы в любом случае мало приятны.

Данные измерений уровня радиации на Земле, Луне и Марсе после солнечного события октября 2021 года. Фото © Европейское космическое агентство

Стоит, кстати, отметить, что в Институте медико-биологических проблем РАН (где готовят к полёту космонавтов и следят за их здоровьем) неоднократно рассказывали, что на МКС космонавты и астронавты облучаются так, будто они ежесуточно делают шесть рентгеновских снимков. А за время каждой из шести высадок людей на Луну они хлебнули столько радиации, сколько получили бы на МКС за две – четыре недели.

Авторы Адель Романенкова