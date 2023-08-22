«Надо повторить»: Во что обойдётся создание новой станции взамен разбитой «Луны-25» При создании космического аппарата комплектующие для него производят и испытывают как минимум в двух экземплярах, рассказали в Институте космических исследований РАН. 21 августа, 22:44 Вывоз ракеты «Союз-2.1б» с «Луной-25». Обложка © VK / Роскосмос / Космический центр «Восточный»

В советские времена было предпринято 15 или даже 16 неудачных попыток запуска к Луне отечественных космических аппаратов, рассказал в интервью Лайфу ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он убеждён, что к таким событиям в любом случае нужно быть готовыми, но горечь от потери «Луны-25» усугубляет то, что этой миссии страна ждала почти полвека: с момента запуска "Луны-24" прошло 47 лет.

- Проект "Луна-25" готовили более десяти лет, это точно. И эти люди в своё дело погружены, для них этот проект - как детище. Сейчас у них ощущение, что пора стреляться. Я не преувеличиваю. Поэтому, конечно, они за то, чтобы повторить. И я думаю, что такая мысль не только мне приходит в голову, - поделился доктор физико-математических наук.

Проект "Луна-25" готовили более десяти лет. Фото © VK / Роскосмос / Наталья Бережная

Интересно отметить, что в годы СССР существовала практика почти одновременного запуска двух идентичных межпланетных миссий. Среди многочисленных примеров Натан Эйсмонт упомянул станции "Вега-1" и "Вега-2". Они были запущены в декабре 1984 года для исследования Венеры и кометы Галлея. В составе станций были спускаемые модули, и оба они совершили успешную посадку на поверхность Венеры. "Близнецами" были также, например, станции "Венера-9" и "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14". Тем не менее Натан Эйсмонт выразил мнение, что в данном случае при подготовке миссии "Луна-25" такой подход был бы не вполне оправдан.

- Такая практика была в Советском Союзе, и она распространялась только на очень дорогие проекты. Такой подход был оправдан, когда надёжность аппаратов была заметно ниже, чем сейчас. Такой подход безусловно дороже, и позволить себе это сейчас трудно, - считает эксперт.

В тоже время в виду неудачи миссии "Луна-25" было бы абсолютно резонно создать такой космический аппарат заново, подчёркивает Натан Эйсмонт. По мнению эксперта, на это может понадобиться около двух лет. При этом он практически уверен, что строить станцию предстоит не совсем с нуля: "запчасти" для неё изначально создавали и испытывали не в единственном экземпляре.

- Комплектующие как правило делают как минимум в двух экземплярах. Сначала их испытывают по отдельности, а потом уже в собранном виде. Поэтому я думаю, что "запчасти" есть практически для всего (для всей конструкции "Луны-25" - прим. Лайфа), - отметил доктор наук.

Сотрудники монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов космодрома Восточный во время установки в горизонтальное положение автоматической станции "Луна-25" вместе с разгонным блоком "Фрегат". Фото © ТАСС / Роскосмос Медиа / Н. Бережная

Но несмотря на это, строительство нового космического аппарата потребует бюджетных затрат, поэтому нужно "убедить начальство" в необходимости повторить миссию, говорит ведущий сотрудник ИКИ РАН.

- Искусство космических проектов не только в самих этих проектах. Это, если хотите, ещё и искусство убеждения. И люди, которые владеют этим даром, может быть, даже важнее, чем непосредственно выполняющие проект учёные, - подчеркнул он.

На этапе подготовки миссии "Луна-25" в 2014 году в Роскосмосе предполагали, что создание и запуск космического аппарата обойдутся в десятки миллиардов рублей. Финальную стоимость проекта не разглашают. По мнению ведущего научного сотрудника ИКИ РАН, строительство космических аппаратов всегда стоит, мягко говоря, недёшево, но в сравнении с многими другими миссиями "Луна-25" потребовала не таких уж больших затрат. К примеру, знаменитый космический телескоп James Webb обошёлся NASA почти в 10 миллиардов долларов, это более 900 миллиардов рублей.

Авторы Адель Романенкова