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29 августа, 13:34

В МИД подтвердили, что Лавров поедет в Нью-Дели на саммит "Группы двадцати"

Захарова: Лавров по поручению Путина возглавит делегацию на саммите G20 в Индии

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Обложка © Kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию на саммите "Группы двадцати" (G20), который состоится в Нью-Дели 9–10 сентября. Соответствующее поручение он получил от президента РФ Владимира Путина.

"По поручению президента РФ [Владимира Путина] делегацию возглавит Лавров", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о личном присутствии Путина на саммите G20

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Напомним, накануне Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили в том числе лунную миссию и сотрудничество двух стран. Также темой обсуждения стали грядущее председательство России в БРИКС и саммит G20 в Нью-Дели. Путин предупредил, что не сможет приехать. Причём в таком же формате Россия участвовала во встрече лидеров БРИКС: Москву представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Светлана Оперук
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