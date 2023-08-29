В МИД подтвердили, что Лавров поедет в Нью-Дели на саммит "Группы двадцати"
Захарова: Лавров по поручению Путина возглавит делегацию на саммите G20 в Индии
Обложка © Kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию на саммите "Группы двадцати" (G20), который состоится в Нью-Дели 9–10 сентября. Соответствующее поручение он получил от президента РФ Владимира Путина.
"По поручению президента РФ [Владимира Путина] делегацию возглавит Лавров", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.
Напомним, накануне Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили в том числе лунную миссию и сотрудничество двух стран. Также темой обсуждения стали грядущее председательство России в БРИКС и саммит G20 в Нью-Дели. Путин предупредил, что не сможет приехать. Причём в таком же формате Россия участвовала во встрече лидеров БРИКС: Москву представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.