В Кремле ответили на вопрос о личном присутствии Путина на саммите G20
Песков: Путин не планирует принимать очное участие в саммите G20
На саммите "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели не будет лично присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, таких планов у президента нет", — сказал он.
Он также добавил, что формат участия Путина в саммите ещё будет уточняться.
Напомним, саммит "Большой двадцатки" состоится 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели. На данный момент ещё не решено, кто примет в нём участие от РФ.
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