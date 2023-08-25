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25 августа, 10:40

В Кремле ответили на вопрос о личном присутствии Путина на саммите G20

Песков: Путин не планирует принимать очное участие в саммите G20

На саммите "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели не будет лично присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов у президента нет", — сказал он.

Белый дом объявил, что Байден примет участие в саммите G20 в Нью-Дели

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Он также добавил, что формат участия Путина в саммите ещё будет уточняться.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" состоится 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели. На данный момент ещё не решено, кто примет в нём участие от РФ.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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