В Кремле ответили на вопрос о личном присутствии Путина на саммите G20

На саммите "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели не будет лично присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов у президента нет", — сказал он.

Он также добавил, что формат участия Путина в саммите ещё будет уточняться.