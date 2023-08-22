Белый дом объявил, что Байден примет участие в саммите G20 в Нью-Дели
Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдёт в сентябре в Нью-Дели, Индия. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"С 7 по 10 сентября президент Байден посетит Нью-Дели, чтобы принять участие в саммите G20. Вместе с нашими партнёрами по G20 он обсудит ряд совместных усилий по решению глобальных проблем", — сказал Салливан на брифинге.
В числе этих проблем: переход к "зелёной" энергетике, борьба с бедностью и изменением климата, "смягчение экономических и социальных последствий украинского конфликта" и другие серьёзные общемировые проблемы.
Напомним, 18-й саммит глав государств и правительств "Большой двадцатки" состоится 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели, так как сейчас в объединении председательствует Индия. Кто поедет на саммит от РФ в этом году, пока не решено. На прошлой встрече G20 — на Бали в Индонезии в ноябре 2022 года — российскую делегацию на G20 возглавлял глава МИД Сергей Лавров.
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