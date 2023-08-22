Белый дом объявил, что Байден примет участие в саммите G20 в Нью-Дели

Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдёт в сентябре в Нью-Дели, Индия. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"С 7 по 10 сентября президент Байден посетит Нью-Дели, чтобы принять участие в саммите G20. Вместе с нашими партнёрами по G20 он обсудит ряд совместных усилий по решению глобальных проблем", — сказал Салливан на брифинге.

В числе этих проблем: переход к "зелёной" энергетике, борьба с бедностью и изменением климата, "смягчение экономических и социальных последствий украинского конфликта" и другие серьёзные общемировые проблемы.