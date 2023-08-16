В Индии объяснили Украине, почему ей не место на саммите G20

Украина не приглашена на саммит G20, поскольку "Большая двадцатка" занимается проблемами экономики, а не вопросами глобальной безопасности — для этого есть площадка Совбеза ООН. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"G20 занимается проблемами глобального роста, развития [экономики]. На саммите будут обсуждаться проблемы энергетики, удобрений, поставок продовольствия", — сказал он на брифинге в Нью-Дели, подчеркнув, что все приглашения на саммит уже разосланы.

Накануне ряд украинских СМИ выразил недоумение, почему Украины не оказалось в списке приглашённых на встречу "Двадцатки". Их даже не смутил тот факт, что Незалежная в это объединение не входит.