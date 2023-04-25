Медведев напомнил, как создавалась G20, и ответил "друзьям", предлагающим выгнать оттуда РФ

Недружественные страны, которые предлагают выгнать Россию из "Большой двадцатки" G20, "совсем обалдели". Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".

Политик напомнил, что в 2000-е годы у России были достаточно активные взаимоотношения с другими странами, которые в тот момент ещё "не оборзели вконец". РФ с ними выстраивала отношения, в 2008 году была даже основана "Группа двадцати" на фоне экономического кризиса.

"Нам сейчас говорят наши "друзья": надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому. Мы эту "двадцатку" вместе с ними создавали, кого можно оттуда выгнать?" — задался вопросом Медведев.