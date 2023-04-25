КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 09:15

Медведев напомнил, как создавалась G20, и ответил "друзьям", предлагающим выгнать оттуда РФ

Медведев: Предлагающие выгнать РФ из G20 страны "совсем обалдели"

Недружественные страны, которые предлагают выгнать Россию из "Большой двадцатки" G20, "совсем обалдели". Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".

Политик напомнил, что в 2000-е годы у России были достаточно активные взаимоотношения с другими странами, которые в тот момент ещё "не оборзели вконец". РФ с ними выстраивала отношения, в 2008 году была даже основана "Группа двадцати" на фоне экономического кризиса.

"Нам сейчас говорят наши "друзья": надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому. Мы эту "двадцатку" вместе с ними создавали, кого можно оттуда выгнать?" — задался вопросом Медведев.

Медведев считает, что нужно сделать всё для победы России на Украине

Медведев считает, что нужно сделать всё для победы России на Украине

Ранее Медведев назвал условие, при котором Россия первой применит ядерное оружие. По его словам, это произойдёт, если агрессия в отношении Москвы будет угрожать самому существованию государства.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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