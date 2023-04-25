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Регион
Опубликовано 25 апреля 2023, 08:59

Медведев считает, что нужно сделать всё для победы России на Украине

На Украине РФ сражается с Западом и со всем блоком НАТО. Об этом на марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, нужно сделать всё для того, чтобы Россия одержала победу.

Медведев считает, что западный мир проводит специальную прокси-войну против России, используя различные факторы, такие как поставки вооружений Киеву и подготовку украинских военнослужащих.

"Сегодня нам противостоит не украинская армия, нам противостоит весь Североатлантический альянс. И это действительно необъявленная или специальная прокси-война, "война по доверенности", как иногда говорят, которую западный мир проводит против нашего государства", — отметил он.

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По словам зампреда СБ, поставленные президентом РФ цели СВО будут достигнуты. Так он ответил на вопрос одного из участников марафона о том, как он оценивает ход спецоперации.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о том, что оборонно-промышленный комплекс России справляется с повышенной нагрузкой в период специальной военной операции и готов обеспечивать потребности ВС РФ.

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Vk / Дмитрий Медведев

Илья Суриков
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