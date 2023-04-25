Медведев опроверг любимый миф Киева о том, что у России "кончаются снаряды"

Оборонно-промышленный комплекс нашей страны справляется с повышенной нагрузкой в период специальной военной операции и готов обеспечивать потребности Вооружённых сил РФ. Снаряды, ракеты и танки вопреки заявлениям Киева у России не закончились. Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые".

"Вначале — помните, в прошлом году — наши недруги всё время говорили: "Вот у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, ещё что-то закончится". Ничего из этого не произошло", — подчеркнул Медведев.