Медведев опроверг любимый миф Киева о том, что у России "кончаются снаряды"
Медведев: Ракеты, снаряды и танки у РФ не закончились, оборонка справляется
Оборонно-промышленный комплекс нашей страны справляется с повышенной нагрузкой в период специальной военной операции и готов обеспечивать потребности Вооружённых сил РФ. Снаряды, ракеты и танки вопреки заявлениям Киева у России не закончились. Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые".
"Вначале — помните, в прошлом году — наши недруги всё время говорили: "Вот у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, ещё что-то закончится". Ничего из этого не произошло", — подчеркнул Медведев.
Например, в октябре прошлого года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия якобы уже использовала почти 70% своего запаса ракет. Тогда Медведев ответил на эти слухи: "Не надейтесь!"
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ