В Кремле не определились, кто от России поедет на саммит G20
Песков: Ещё нет понимания, кто будет главой делегации РФ на саммите "Двадцатки"
Пока нет ясности в вопросе о том, кто станет главой российской делегации на саммите "Большой двадцатки" в Индии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока не появилось [ясности]", — ответил он на соответствующий вопрос.
Напомним, 18-й саммит глав государств и правительств G20 состоится 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели, так как сейчас председательствует в объединении Индия. Прошлый саммит состоялся на Бали в Индонезии в ноябре 2022 года. На нём вместо президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на G20 возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
ТАСС / Астахов Дмитрий