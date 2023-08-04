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4 августа, 10:25

В Кремле не определились, кто от России поедет на саммит G20

Песков: Ещё нет понимания, кто будет главой делегации РФ на саммите "Двадцатки"

Пока нет ясности в вопросе о том, кто станет главой российской делегации на саммите "Большой двадцатки" в Индии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока не появилось [ясности]", — ответил он на соответствующий вопрос.

В Кремле рассказали, полетит ли Путин на саммит G20 в Индию

В Кремле рассказали, полетит ли Путин на саммит G20 в Индию

Напомним, 18-й саммит глав государств и правительств G20 состоится 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели, так как сейчас председательствует в объединении Индия. Прошлый саммит состоялся на Бали в Индонезии в ноябре 2022 года. На нём вместо президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на G20 возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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ТАСС / Астахов Дмитрий

Андрей Григорьев
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