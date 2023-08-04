В Кремле не определились, кто от России поедет на саммит G20

Пока нет ясности в вопросе о том, кто станет главой российской делегации на саммите "Большой двадцатки" в Индии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока не появилось [ясности]", — ответил он на соответствующий вопрос.