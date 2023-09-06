Байден разочарован решением Си Цзиньпина не ехать на саммит G20

Президент США Джо Байден разочарован решением председателя КНР Си Цзиньпина не ехать на саммит "Большой двадцатки", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Конечно, он разочарован. <...> Президент с нетерпением ждал встречи с ним", — сказал Кирби.