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6 сентября, 18:22

Байден разочарован решением Си Цзиньпина не ехать на саммит G20

Президент США Джо Байден разочарован решением председателя КНР Си Цзиньпина не ехать на саммит "Большой двадцатки", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Конечно, он разочарован. <...> Президент с нетерпением ждал встречи с ним", сказал Кирби.

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Напомним, Си Цзиньпин, предварительно, не посетит саммит "Большой двадцатки". Китай, как ожидается, представит премьер Госсовета Ли Цян. Джо Байден уже высказывал своё разочарование данным фактом.

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ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Матвей Константинов
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